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На Байкале произошло второе за сутки землетрясение

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение с эпицентром на юге Байкала произошло в среду вечером, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмособытие было зарегистрировано в 16:46 мск, эпицентр находился в 16 км от поселка Танхой в Бурятии.

В ГУ МЧС по Иркутской области подтвердили "Интерфаксу" факт землетрясения.

"Зарегистрировано сейсмособытие в эпицентре 6,7 баллов. На территории Иркутской области ощущались толчки интенсивностью 3-4 балла в Иркутском, Шелеховском, Слюдянском и Ангарском районах", - сообщили в МЧС.

Жители Иркутска пишут в соцсетях о том, что в результате толчка раскачивалась мебель. Для него было характерно долгое затухание.

Это второй подземный толчок за сутки в районе Байкала. Как ранее сообщалось, землетрясение магнитудой 4,1 произошло в среду в 11:08 по местному времени (06:08 мск) в 22 км от населенного пункта Танхой. В эпицентре ощущалось 5,6 баллов, в Иркутске - 3 балла.

Байкал Европейский средиземноморский сейсмологический центр

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