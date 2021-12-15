Газовый баллон взорвался на станции техобслуживания автомобилей в Югре

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Газовый баллон взорвался на станции техобслуживания (СТО) автомобилей в Югре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел на улице 30-летия Победы в Сургуте. Пострадали шесть рабочих, их жизни ничто не угрожает. Они в сознании", - сказал источник.

"Сообщение поступило в 18:02. Горения нет. Здание одноэтажное, есть конструктивные повреждения. Завалов нет, людей под ними нет. Уточняем по количеству пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

От взрыва в здании частично рухнула кровля.

Следственное управление СКР по региону уточнило, что шести работникам оказывается первая медицинская помощь, из них двое госпитализирован. Как отмечается, эта автомастерская устанавливает и обслуживает газовое оборудование для автомобилей.

Ведомство организовало процессуальную проверку. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины взрыва, а также достаточность мер, принятых владельцем, для обеспечения безопасности работников и посетителей. По результатам будет принято процессуальное решение.