Возбуждено уголовное дело о взрыве в автомастерской в Сургуте

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В связи со взрывом в автомастерской в Сургуте возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ч.1 ст. 143 УК), сообщили в управлении Следственного комитета по по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Взрыв в помещении автомастерской произошел около шести часов вечера 15 декабря. Пострадали 11 человек, у мастерской провалилась крыша.

По версии следствия, взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона на одной машине "вследствие несоблюдения работниками техники безопасности при ремонте и эксплуатации газового оборудования".

Большинство пострадавших - работники мастерской. Состояние одного из них врачи оценили как крайне тяжелое, еще одного - как тяжелое.