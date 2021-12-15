В Сургуте десять человек попали в больницу после взрыва газа в автомастерской

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - После хлопка газовоздушной смеси в помещении автомастерской в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) десять пострадавших доставлены в ожоговый центр, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения региона.

"Один пострадавший - в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

15 декабря около 18 часов произошел взрыв газовоздушной смеси в помещении автомастерской, расположенной по ул. 30 лет Победы. В результате произошло обрушение кровли мастерской. В помещении устанавливали и обслуживали газовое оборудование для автомобилей.

СКР и прокуратура округа проводят проверку по факту инцидента.