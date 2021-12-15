Число пострадавших при взрыве газа в Сургуте увеличилось до 11

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - После взрыва газовоздушной смеси в помещении автомастерской в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) за медицинской помощью обратились 11 пострадавших, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения региона.

"Уточненные данные: за медицинской помощью обратились 11 пострадавших. Восемь госпитализированы с ожогами разной степени. Один пациент - в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

15 декабря около 18 часов произошел взрыв газовоздушной смеси в помещении автомастерской, расположенной по ул. 30 лет Победы. В результате обрушилась кровля мастерской. Автомастерская устанавливают и обслуживает газовое оборудование для автомобилей.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших, которые с ожогами разной степени доставлены в ожоговый центр Сургута.

СКР и прокуратура округа проводят проверку по факту инцидента.