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Военные провели новое успешное испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные провели новый успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон", - отметили в ведомстве.

Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

Военные заявили, что, по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Минобороны РФ в этом и в прошлом году сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". После завершения цикла испытаний ракету должны принять на вооружение.

Минобороны РФ Циркон Белое море АРхангельская область

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