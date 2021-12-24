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Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"
Архивное фото
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Залповый пуск новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" был произведен рано утром в пятницу, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову. Думаю, он знает, сегодня ночью, точнее, под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", - сказал он на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

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"Испытания проведены успешно, безупречно", - добавил Путин.

По его словам, "это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности".

Путин попросил главу Минпромторга передать наилучшие пожелания и поздравления коллективам, которые работали над этим комплексом, и поблагодарить всех за результат.

В свою очередь, Мантуров отметил, что запуск был произведен в 5:30 утра.

Владимир Путин Циркон

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