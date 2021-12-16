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Возбуждено дело о наезде на пешеходов на Невском проспекте

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали водителя Volkswagen Polo, который наехал на пешеходов на Невском проспекте, в его отношении полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем гибель человека (ч.4 ст.264 УК), сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, 15 декабря около 22:30 водитель с признаками опьянения на красный свет выехал на пешеходный переход и сбил двух человек, а затем врезался в фонарный столб. Погибла 23-летняя девушка, 26-летний мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Водитель от медосвидетельствования отказался, отметили в управлении.

В среду вечером в интернете появились видеозаписи этого ДТП. На них видно, что машина на большой скорости пересекает переход, по которому идут люди, и сбивает их. Очевидцы отмечали, что водитель ехал на красный сигнал светофора.

Петербург МВД

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