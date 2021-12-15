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Человек погиб при наезде машины на пешеходов на Невском проспекте в Петербурге

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один ранен в результате аварии в Центральном районе Петербурга, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В аварии на Невском проспекте один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

В среду вечером в соцсетях появились видео, запечатлевшие автомобиль, который на высокой скорости пересекает пешеходный переход на Невском проспекте с идущими по нему людьми. Несколько человек попали под колеса. Очевидцы отмечают, что водитель ехал на красный сигнал светофора, это подтверждает одна из обнародованных видеозаписей.

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