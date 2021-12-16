Производителям сельхозтехники пообещали субсидии за создание новых видов машин

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Производители сельскохозяйственной техники и оборудования с 2022 года смогут получить федеральное финансирование на разработку и выпуск новых видов продукции, а также на модернизацию действующих производств, сообщила пресс-служба правительства.

Государство, в частности, готово поддержать "создание наиболее востребованных видов мелкосерийной техники и оборудования, в частности свеклоуборочных, картофелеуборочных и льноуборочных комбайнов, техники для садоводства и виноградарства".

Правила предоставления этих субсидий утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. По этим правилам срок реализации проектов по модернизации техники не должен превышать пяти лет, проектов по созданию нового оборудования - восьми лет. Субсидии на эти проекты будут предоставляться в течение не более двух и трех лет соответственно.

Предполагается, что размер субсидий будет покрывать до 60% затрат компаний на модернизацию производств, разработку и выпуск новой продукции, расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовление опытных образцов, макетов и стендов, аренду оборудования.

Отбирать компании, которые получат субсидии, будет межведомственная комиссия, которую сформирует Минпромторг.

Субсидии будут предоставлены в рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности".