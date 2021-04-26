Правительство сократит повышение утильсбора на часть спецтехники

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство решило не повышать утилизационный сбор на часть наименований спецтехники и проиндексировать его по ряду других наименований не столь значительно, как ранее предлагал Минпромторг, пишет "Коммерсантъ". Издание ссылается на изменения к проекту документа о повышении утильсбора, подготовленные в апреле в аппарате правительства.

Чиновники готовы отказаться от прежних планов повысить утильсбор до трех раз и сохранить его на прежнем уровне для бульдозеров, экскаваторов мощностью более 65 лошадиных сил, колесных погрузчиков, вилочных и фронтальных погрузчиков мощностью свыше 50 лошадиных сил, катков и асфальтоукладчиков мощнее 100 лошадиных сил.

Для подержанных машин старше трех лет этих же категорий предлагается не повышать утильсбор, пишет газета. Ее источники объяснили, что сбор на бывшую в употреблении технику уже высок, а ее ввоз после трех лет использования в целом не имеет смысла, поскольку ресурс машин сильно выработан.

Для полуприцепов правительство готово сократить повышение утильсбора с шестикратного до роста в 2,5 раза, пишет издание.

По сельхозтехнике изменений в проекте от 14 апреля нет. Однако в Минсельхозе газете сказали, что 22 апреля получили на согласование доработанный проект, содержащий "существенно сниженные коэффициенты утилизационного сбора по сравнению с первоначальной редакцией, в том числе в отношении сельскохозяйственной техники". В министерстве новые предложения поддержали.

Чиновники продолжают обсуждать индексацию утильсбора по разным видам техники. По сведениям источника "Коммерсанта", 26 апреля в правительстве начнут выработку окончательных предложений, которые уже на этой неделе могут быть направлены премьер-министру Михаилу Мишустину.

В пресс-службе правительства и в Минпромторге на запросы "Коммерсанта" не ответили.