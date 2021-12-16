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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пандемия показала: с кризисами наша экономика бороться научилась, теперь надо научиться развиваться

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Второй день Общего собрания Российской Академии Наук был посвящен уже не только докладам из раздела фундаментальной медицины, но и другим сферам академической науки, в том числе экономистам, математикам, социологам и психологам.

Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Противостояние двух подходов

Корр.: Академик Михаил Горшков выступил с докладом, в котором рассматривается состояние массового сознания в условиях пандемии.

Горшков: Фактические впервые человечество в новейшей истории столкнулось с глобальным кризисом, который порождён не политическими и экономическими проблемами, а заболеванием, которое охватило большинство стран и континентов. Оно стало событием международного значения и оказало всеобъемлющее влияние на текущие социально-экономические процессы, выявило новые и усилило прежние общественные проблемы.

Еще в самом начале пандемии в позициях экспертов наблюдалось противостояние двух подходов. Одни полагали, что она радикально и необратимо изменит социум, трансформирует действующие социальные институты и мир никогда уже не будет прежним. Другие не были убеждены в этом, и полагали, что мир восстановится в прежнем доковидном обличии. Какая из данных позиций ближе к истине пока под вопросом. Но вот что очевидно: чем активнее продвигается в необходимых масштабах вакцинация населения, чем успешнее решается задача восстановления различных секторов экономики, тем все более явственно заявляют о себе социально – психологические последствия коронакризиса. Одни из них носят внешний характер, и видны что называется невооруженным глазом, а другие уходят вглубь российского социума: определяют формы и характер реакции на явления новой действительности.

Согласно исследованиям, свыше 40 процентов граждан определяют понесенные ими потери как существенные и отчасти даже катастрофические. Наиболее ощутимые для населения социально экономические последствия связанны с ростом расходов на продукты питания и медикаменты, а также с сокращением роста текущих доходов. Причем, если снижение доходов устойчиво отмечало и в прошлом и нынешним году треть населения, то доля россиян, которые заявляют о росте расходов возросла в течении второго года пандемии в полтора раза. При этом каждый пятый респондент отмечал, что за последний год ему пришлось потратить большую часть ранее сделанных сбережений.

Характерная для российского социума социально-психологическая устойчивость в тяжелые времена испытаний послужила важным общественно-волевым фактором, сумевшим предотвратить возможно более глубокое социальное напряжение в обществе и проявление массовых стрессов. Но все-таки примерно равное соотношение позитивного и негативного психоэмоционального состояния социума на наш взгляд — это свидетельство общей неопределённости и противоречивости социального самочувствия россиян.

Роль СМИ и социальных сетей негативна

Научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая академик Валерий Тишков: Согласно выводам экспертов, на повышение уровня тревожности у населения в период пандемии наиболее отрицательную роль играли средства массовой информации и социальные сети. Меньшую роль в этом вопросе играли политические партии и совсем незначительное негативное влияние оказывали общественные и религиозные организации. Но что касается положительного воздействия, то показатели здесь изменилась. Согласно опросам, эксперты оценили положительно роль именно общественных организаций, особенно волонтерского движения, а также религиозных. Их значение оценивается выше, чем роль политических партий и средств массовой информации. Хочу обратить внимание, что политические партии, включая и нашу ведущую политическую партию, занимают в этом вопросе не очень высокие места.

Протестную активность населения эксперты оценили интересно: половина вообще ее не усматривают. Она действительно за время пандемии не выросла, но все-таки есть. Это касается лиц определенной формы занятости, которые оказались в уязвимом положении, а также студенты и пенсионеры. И по своей направленности протестная активность связана с социальными вопросами, с проблемами взаимоотношений возрастных групп и гораздо меньше с эмигрантской угрозой или с этническими факторами. Вообще межэтнические отношения в ситуации пандемии никак не высветились и в целом были достаточно спокойные.

Недостатки смягчили удар

Корр.: Член-корреспондент РАН директор института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв посвятил свой доклад влиянию особенностей российской экономики на течение кризиса в период пандемии.

Широв: Меры ограничения, предпринимаемые в экономике, безусловно оказывали влияние на развитие кризиса. Однако, если мы сравним положение в текущем году с прошлым годом, то очевидно, что взаимозависимость или эластичность этой взаимосвязи снижается. Из этого можно сделать практический вывод: ожидать, что новые ограничительные меры в экономике при принятии соответствующих мер вызовут такое же снижению экономической активности, как в двадцатом году, не приходится.

Конечно многое зависит от структуры экономики. Что касается российской экономики, то у нас более низкая чем у других доля непроизводственных структур в ВВП. И это стало положительным фактором в рамках кризиса двадцатого года. К этому можно добавить и низкую долю малого кризиса в структуре экономики, и ее слабую зависимость от конечной экспортной продукции. Это хорошо, так как спрос на сырье падает существенно медленнее, чем на конечную продукцию. Есть и еще один фактор, повлиявший на ход кризиса - это относительно низкий уровень зависимости от механизмов рыночного кредитования. Конечно, с одной стороны, ничего хорошего в этом нет, но в рамках конкретного пандемического кризиса все это поддержало нашу экономику.

Мы видим, что крупнейшие экономики мира, например, США, тратили на антикризисный пакет порядка 45 процентов ВВП, Германия около 40 процентов, Великобритания - 30%, Франция – 20%, а мы потратили примерно четыре процента ВВП, может быть чуть больше. При этом спад темпов экономического роста у нас был меньше, чем во всех этих странах. Кризис показал, что за счет новых механизмов, которые есть в распоряжении государства, в том числе связанных с цифровой экономикой, с цифровизацией банковской системы, необходимые ресурсы для тех категорий граждан, которые нуждаются в поддержке или для предприятий, могут быть доставлены очень быстро.

И опять же, из этого выходит, что устойчивость нашей экономики от любого рода рисков сильно повысилась с учетом возможностей прямого и косвенного резервирования в бюджете. С кризисами наша экономика бороться научилась, теперь задача состоит в том, чтобы научиться нормально развиваться! При этом надо учитывать, что для достижения параметров роста решающее значение имеет технологическое развитие. А это значит, что если мы сейчас не изменим свое отношение к вложениям средств в фундаментальную и прикладную науку и соответственно в технологию, то к сожалению, мы вынуждены будем смириться с тем, что наш экономический рост будет в ближайшие годы ограничен 2-2,5 процентами. А это неприемлемо с точки зрения сохранения конкурентной способности нашей экономики.

Вызвавших кризис причин много

Корр.: С особо острой критикой экономической политики страны выступил академик Роберт Нигматулин. Он начал свой доклад с тяжелой констатации, что прирост смертности в России за последние два года составил миллион человек. Конечно, продолжал он, это необязательно напрямую связано с ковидом. Есть и другие отягчающие причины.

Нигматулин: Мы развиваемся медленнее, чем большинство стран мира. ВВП на душу населения у нас меньше, чем в Португалии и в Турции, и чем почти во всех бывших соцстранах и даже в прибалтийских, кроме, возможно, Латвии. И это отставание будет увеличиваться, что создаст тяжелые проблемы в социальной сфере. Президент В.Путин недавно назвал социальный блок важнейшим в бюджете страны. Но при этом у нас доля бюджета, предназначенная на развитие человека, а конкретнее - на здравоохранение, образование, науку и культуру в два раза меньше, чем в западных странах. В два раза!

Далее. Президент Путин назвал четыре главных врага России – бедность, проблемы здравоохранения, образования и проблему инфраструктур. И еще он определил демографическую проблему как главную для нас! Но двукратное бюджетное недофинансирование, плюс нелепые чиновничьи реформы, именно нелепые, такие как оптимизация здравоохранения, образования и науки, это, если вспомним слова одного французского деятеля – "хуже, чем преступление, это ошибка"! И за нее мы расплачиваемся: мы рушим образование, и поэтому у нас деградирует наука. Поэтому у нас и самая высокая смертность в Европе. Она выше, и чем была смертность в Советской России.

Корр.: Академик напомнил далее, что серьезное укрепление нашей системы здравоохранения, повышение уровня жизни началось с 2005 года, но к 2018 году ресурс поддержки нашего здравоохранения исчерпался. Он отметил в связи с этим, что по прогнозу Российского института социально-экономических проблем населения смертность у нас будет держаться на этом уровне, а рождаемость будет падать. И смертность мужчин в трудоспособном возрасте у нас в три раза, а у женщин в два раза выше, чем в странах Европейского Союза.

Да, продолжал он, на нас подействовал ковид. Во многом, по его убеждению, с ним справляться помогают усилия наших медицинских работников, ученых и в том числе и тех, которые изобрели вакцины.

Нигматулин: А экономическая политика? В математике есть положение, когда какая-то величина зависит только от одного параметра. В наших условиях бедности этот параметр –финансирование. Сейчас всякая мягкая политика, всякая социальная помощь, увеличение зарплат – это правильно, но ведь это все будет приводить к инфляции, потому что не обеспечено производством соответствующих товаров.

Корр.: Он сообщил, что вместе с 23 академиками он подписал соответствующие предложения премьер-министру страны М.Мишустину и они ждут ответа.

Опять тот же лозунг: кадры решают все!

Нигматулин: Теперь поговорим о рождаемости. Ее поднять гораздо тяжелее. Она упала у нас с 15-го года на 26% и будет продолжать падать. И, самое главное, количество детородных женщин с середины 90-х годов сократилось. Было 17,5 до 15-го года, а сейчас будет где-то 13, и потом, вероятно упадет до 10. Нужно укреплять материнство и пособие для женщин, мы и об этом написали премьер-министру. А это потребует тоже примерно такого же увеличения финансирования. Опять же нужно товарное обеспечение, нужен рост экономики, иначе все проглотит инфляция. И поддержка материнства вырастет до трех процентов, как в странах с успешной демографией.

Президент Путин в 2012 году поставил в своих указах ряд важнейших задач. В частности, к 2020 году мы должны были войти в пятерку крупнейших экономик мира, создать 25 миллионов высокотехнологических мест и т.д. И что? Ни один из этих указов не выполнен. Теперь согласно новому указу, к 2030 году нужно достичь устойчивого роста населения. Но и он не будет выполнен. Для этого нужна смена кадровой и экономической политики. Именно кадровой.

Машиностроительной фирмой должен руководить инженер, который прошел все технологические ступени, а не менеджер. Менеджер должен вам помогать, и в том числе специалисты из-за рубежа. Я предвижу годы, когда руководство страны поймет, что мы в области машиностроения и во многих сферах промышленности находимся в хвосте всего мира. И нужно будет привлекать, как и в 30-е годы, иностранных специалистов, в том числе специалистов из русской диаспоры, которые за границей сделали себе хорошую карьеру. Кстати, пример этому показывает Сколково. Ругаем мы Сколково. А там, в основном, профессора - это наши русские ребята, которые сделали за границей хорошую карьеру. Они закончили вузы и уехали на Запад, потому что здесь не могут найти места, так как они заняты так называемыми "эффективными менеджерами".

И, конечно, государственное привлечение частного бизнеса. Хочешь проект – приноси свои деньги, государство добавит, но с четкой программой, в которой определено, что идет на приборы, что на зарплаты, потому что иначе это перейдет в зарплату, и будет страшная инфляция. Я понимаю боязнь правительства увеличивать какие-то вклады, потому что все может уйти в инфляцию, но и, если не работать вот так, тогда экономический рост и рост населения России будет невозможен.

Корр.: В завершение своего выступления Р.Нигматулин выступил за возвращение Академии прав назначать руководителей институтов, распределять базовое финансирование, давать оценки институтам, потому что "никакой чиновник заменить членов академии не может".

РАН

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