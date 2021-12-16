"Роскосмос" увеличит до четырех в год производство "Союзов" для космического туризма

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует наращивать производство пилотируемых кораблей "Союз" до четырех в год в целях развития космического туризма, сообщает в четверг пресс-служба госкорпорации.

"Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поручил ракетно-космической корпорации "Энергия" разработать и представить план наращивания производства пилотируемых космических кораблей серии "Союз МС" для развития космического туризма", - говорится в сообщении.

По словам Рогозина, которого цитирует пресс-служба, космический туризм приносит "Роскосмосу" "живые деньги, которые идут на модернизацию ракетно-космической отрасли".

"Поручаю РКК "Энергия" внести в Госкорпорацию "Роскосмос" конкретный план действий по увеличению производственных мощностей с целью изготовления до четырех пилотируемых кораблей в год", - сказал Рогозин.