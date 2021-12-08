"Союз МС-20" с японскими космическими туристами успешно пристыковался к МКС

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" на Байконуре Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-20" с японскими космическими туристами успешно пристыковался к модулю "Поиск" Международной космической станции (МКС), трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

ТПК "Союз МС-20" причалил к модулю "Поиск" в 16:40 по Москве, стартовав в 10:38 с космодрома Байконур. Полет прошел по четырехвитковой схеме.

На борту корабля космонавт Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Планируемая продолжительность полета 12 суток.

"На МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов", - сообщили в госкорпорации.

Также российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров получат поздравительную корреспонденцию от родных и близких, личные подарки и любимые музыкальные произведения, а также домашние угощения к праздничному столу, отметили в "Роскосмосе".

Маэдзава - японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.