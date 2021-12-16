Песков счел, что высылка дипломатов РФ из Берлина не должна влиять на диалог Путина и Шольца

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Высылка российских дипломатов из Германии является неприятным эпизодом, но не должна повлиять на перспективы налаживания диалога президента РФ Владимира Путина и нового канцлера Германии Олафа Шольца, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Эпизод, упомянутый вами, скорее относится к неприятным в наших двусторонних отношениях. Мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что, безусловно, есть наметки для налаживания диалога. "Мы надеемся, что со временем они приступят к налаживанию такого контакта", - заявил Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал угрозу для проекта "Северный поток 2". "В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона. В целом, мы убеждены, что так оно и есть, что он представляет большой интерес для всех европейских потребителей", - сказал Песков.

МИД Германии в среду объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата в связи с приговором по делу об убийстве в Тиргартене, за которое суд в Берлине 15 декабря назначил россиянину Вадиму Красикову пожизненное лишение свободы. Он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили. Суд постановил, что россиянин действовал по приказу властей РФ и был сотрудником служб госбезопасности.