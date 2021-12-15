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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - МИД ФРГ в среду вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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Такое решение было принято в связи с приговором по делу об убийстве в Тиргартене.

По словам Бербок, "убийство по государственному заказу, как его определил суд", представляет собой "серьезное нарушение германского права и суверенитета ФРГ".

Суд в Берлине 15 декабря приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению. Он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили.

Суд постановил, что он действовал по приказу властей РФ и был сотрудником служб госбезопасности. Судья отметил, что Россия выдала обвиняемому фальшивый паспорт на другое имя - Вадима Соколова.

Российская сторона назвала политическим вердикт по этому делу. Нечаев отметил, что решение суда - "очевидный недружественный акт", который серьезно отягчит "и без того непростые российско-германские отношения", и пообещал, что этот шаг "не будет оставлен без реакции".

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