Дума приняла закон о расширении способов выхода ЦБ из капитала санируемых банков

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательным, третьем, чтении закон, который уточняет порядок выхода ЦБ из капитала банков, санируемых с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), и добавляет механизм слияния и присоединения.

Соответствующие поправки были внесены на прошлой неделе ко второму чтению законопроекта (N 1256256-7) и одобрены комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Как пояснял ранее на заседании комитета директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов, сейчас порядок выхода ЦБ из капитала санируемых банков зафиксирован в статье 189.57-1 закона о банкротстве. "Он предполагает, что базово мы должны соответствующие акции после финансового оздоровления продавать на торгах. В случае если заявляется один участник или же один участник остается по итогам торгов, то, соответственно, реализовывать их по внеконкурсным процедурам. Этот порядок дополняется тем, что может данная реализация происходить не только в форме прямой продажи, но и через механизм слияния и присоединения, то есть когда акции, которые принадлежат Банку России, конвертируются в акции другого банка, и уже с этой, что называется, руки уже осуществляется продажа на условиях - в этом есть специальная оговорка в законе - соответствующих условиях конкурса в том случае, если он проводился", - пояснял Гузнов.

Принятые депутатами поправки дают ЦБ право по решению совета директоров принять решение о реорганизации санируемого банка в форме слияния с юридическим лицом, отвечающим критериям (их определит совет директоров Банка России), или в форме присоединения такого юрлица (или к такому юрлицу). Предложение о реорганизации сможет внести победитель торгов по продаже банка, единственный участник торгов или лицо, направившее единственное сообщение о намерении принять участие в процедурах реализации акций.

Порядок реализации всех или части принадлежащих Банку России акций юридического лица, созданного в результате реорганизации банка, будет прописан в соглашении между ЦБ и лицом, направившим соответствующее предложение. При этом условия договора о цене акций должны будут соответствовать условиям, предложенным на торгах.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

"В рыночной практике используется не только продажа акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, но и создание новых обществ на базе существующих путем реорганизации в форме слияния или присоединения. Законопроект сохраняет необходимость проведения Банком России прозрачной процедуры выбора победителя за право стать новым собственником оздоровленного банка. В результате Банк России должен будет выбрать оптимальное предложение из поступивших. В том случае, если оптимальным предложением будет предусмотрено объединение бизнеса, Банк России получит возможность использовать реорганизацию в качестве возможного способа выхода Банка России из капитала банка", - поясняли ранее "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Сейчас в ведении ФКБС находятся Московский индустриальный банк (его акции будут переданы Промсвязьбанку ) и банк "ФК Открытие". Последнего готовят к продаже в 2022 году, рассматриваются варианты реализации акций как стратегу, так и в ходе IPO. В числе претендентов на банк "Открытие" СМИ называли группу "Регион" и Газпромбанк.

ЦБ продолжает работу по выяснению интереса потенциальных стратегических инвесторов на "Открытие", говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "ВТБ Капитала".