Банк "ФК Открытие" назначил нового куратора розничного блока

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Руководителем розничного бизнеса банка "ФК Открытие" назначен Артем Алешкин, ранее занимавший должность заместителя руководителя розничного блока, сообщила пресс-служба банка.

Алешкин, имеющий 20-летний опыт работы в российском банковском бизнесе, присоединился к команде "Открытия" осенью 2021 года.

До этого он в 2002-2007 годах работал в Русфинанс банке, где прошел путь от стажера управления продаж до начальника регионального управления, впоследствии отвечал за развитие региональной сети и управление продажами по России. В 2007 году перешел в ХКФ банк, где последние 6 лет в должности заместителя председателя правления курировал развитие розничных продуктов, цифровые каналы продаж, CRM, и маркетинговые коммуникации.

Прежний куратор розничного бизнеса "Открытия" Александр Пахомов в январе 2022 года возглавил Почта банк.

"Открытие" с 2017 года принадлежит Центральному банку. В июле 2019 года регулятор объявил о завершении санации банка, в планах ЦБ - продать часть акций "Открытия".

ЦБ в начале августа 2021 года начал подготовку к продаже акций банка "Открытие", базовым вариантом называется IPO. Одновременно регулятор изучает обращения от потенциальных стратегических инвесторов.