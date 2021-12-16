Россияне удвоили за год число заявок на газификацию частных домов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Около полумиллиона заявок на газификацию частных домов подано к середине декабря в рамках программы газификации страны. Такие данные привел премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Показатель вырос более чем в два раза относительно прошлого года.

"Рассчитываем, что в итоге будут существенно улучшены условия почти в 3 млн частных домов, что поддержит темпы газификации страны в целом. Сейчас этот показатель уже превышает 72%", - отметил он.

Мишустин добавил, что правительству удалось упростить процесс газификации: синхронизировать действия бизнеса и регионов, определить операторов газификации, существенно облегчить процедуру подачи заявок, сократить предельные сроки подключения для граждан и представителей малого бизнеса.

Правительство продолжит снижать издержки при проектировании и строительстве газопроводов, упрощать процедуры их размещения, ввода в эксплуатацию и регистрацию. "Чтобы люди и бизнес смогли быстрее получить доступ к такому источнику тепла и энергии. Это имеет большое значение для обеспечения комфорта жизни граждан и бесперебойной работы предприятий", - пояснил глава правительства.

Социальная газификация реализуется в рамках утвержденной правительством "дорожной карты". Она предполагает, что к 2030 году уровень газификации российских регионов достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.