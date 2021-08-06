Россияне смогут получить компенсацию за оплаченное с апреля подведение газа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Собственники домов, заключившие договоры о подведении газа до участка по старым правилам после 21 апреля 2021 года, смогут получить компенсацию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Акцентирую внимание на том, что, несмотря на то, что нормативка выйдет только в августе, все договоры, которые были заключены с 21 апреля по старым правилам, - по ним по заявке гражданина, владельца жилого дома, могут быть возвращены средства, которые были уплачены, при наличии такого желания и заявки. Это тоже должно войти в общий объем необходимого финансирования", - сказал Новак на совещании по вопросам газификации Крыма в Севастополе в пятницу.

Как сообщалось, в послании Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах бесплатную для населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки.