Медики отметили снижение уровня антител через полгода при любой тяжести течения COVID

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Спустя 180 дней после заболевания COVID-19 у большинства пациентов наблюдается снижение концентрации антител класса IgG к спайковому (S) белку коронавируса как при легком, так и при тяжелом течении болезни, следует из результатов исследования "Отклик", проведенного Военно-медицинской академией (ВМА) им.Кирова и лабораторной службой "Хеликс".

Так, у всех участников исследования, лечившихся амбулаторно, к 45 суткам наблюдения обнаруживался иммунный ответ, но максимальная концентрация антител в крови сохранялась примерно до 60 суток.

"Затем в среднем (...) начинается снижение, которое мы наблюдали вплоть до 180 суток", - сообщил медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов журналистам в четверг.

Начальник ВМА, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков указал, что к аналогичным выводам приводили исследования в Вооруженных силах среди молодых людей, перенесших коронавирус в легкой форме без госпитализации.

"Через шесть месяцев после перенесенного заболевания мы видим существенное снижение уровня вирусонейтрализующих антител в крови. (...) Аналогичные исследования проходили и в Вооруженных силах - у нас также бы переболевшие пациенты в легкой форме: через шесть месяцев мы стали обращать внимание - и в том числе это совпадало с данными, которые мы сегодня представили - появление повторной заболеваемости среди молодых лиц", - сказал Крюков.

У стационарных пациентов, болевших в средне-тяжелой и тяжелой формах, в основной период наблюдения концентрация антител класса IgG была намного более выраженной - до 90 суток включительно, но к 180 суткам различия между стационарными и амбулаторными пациентами нивелировались.

"Высокий уровень IgG к SARS-CoV-2 сохраняется на протяжении до 90 суток после перенесенного COVID-19 с последующим постепенным снижением через полгода, с тенденцией к наличию более высокой концентрации у пожилых пациентов. Это тоже очень интересно и очень особенно, поскольку раньше мы полагали, что пожилая группа находится как раз в группе риска с более неблагоприятным течением", - сказал начальник Первой кафедры и клиники имени академика Н.С.Молчанова, полковник медицинской службы Владимир Салухов.

Совместное исследование "Отклик" (открытое многоцентровое наблюдательное исследование мониторинга уровня иммуноглобулинов класса G к коронавирусу у пациентов, перенесших covid) проводилось с 1 июня 2020 года по 1 августа 2021 года на базе клиник ВМА им. Кирова и диагностических центров "Хеликс" в 22 населенных пунктах.

В исследовании приняли участие свыше 1400 невакцинированных пациентов с коронавирусом, порядка 1200 из них лечились амбулаторно, свыше 200 человек - в стационарах. Наблюдение продолжалось в течение шести месяцев.