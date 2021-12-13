Портал "Госуслуг" начнет выдавать сертификаты по антителам уже в декабре

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - У россиян уже в декабре может появиться возможность получить сертификат о перенесенном коронавирусе через портал "Госуслуг". Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я думаю, что в декабре мы его (процесс подготовки к выдаче сертификатов по антителам - ИФ) уже полностью с технической готовностью портала "Госуслуг" завершим", - сказала Голикова журналистам в понедельник.

Это же касается и тех россиян, которые привились "Спутником V" за рубежом, а также иностранными вакцинами. Так как процедура получения сертификата для них та же, что и для тех, кто переболел "неофициально".

Ранее Голикова сообщила, что возможность получения сертификата для помещения общественных мест появится у тех, кто переболел без постановки на учёт о перенесенном коронавирусе. Им предлагается сдать тест на антитела. В том случае, если у них был положительный ПЦР-тест, полученный после 1 января 2021 года, при наличии антител сертификат им будет выдан на год, если ПЦР-теста не было, то при наличии антител им полагается сертификат на полгода. Не важно, каков будет уровень антител, главное - их наличие.