Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Астрахани закроют единственный в России институт по изучению проказы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт по изучению лепры (НИИЛ, Астрахань) будет закрыт с переводом его научной базы и преподавателей в Астраханский медицинский университет, сообщил министр здравоохранения региона Александр Буркин на пресс-конференции в четверг.

"В Астраханской области - природные очаги лепры, холеры и кишечных инфекций. В настоящее время в регионе проживают 84 больных лепрой, из них специальное лечение получают только четверо. После ликвидации (НИИЛ - ИФ) стационарным больным предложат продолжить лечение в Сергиево-Посадском лепрозории и лепрозории на Ставрополье", - сказал Буркин.

Он добавил, что в настоящее время работает комиссия, которая до апреля примет решение о переводе сотрудников института в Астраханский медицинский университет, который забирает научную базу НИИЛ.

По данным НИИЛ, с 2017 по 2019 годы в Астраханской области зарегистрировано десять новых заболевших лепрой, в 2020 году - шесть.

НИИЛ был создан в ноябре 1947 года решением совета министров СССР на базе Астраханского клинического лепрозория. По данным сайта института, выбор Астрахани как места для создания единственного в стране научно-исследовательского института по изучению лепры объяснялся тем, что регион Нижнего Поволжья являлся крупнейшим в стране очагом лепры, на долю которого в разные периоды приходилось от 30 до 60% всех зарегистрированных на ее территории больных лепрой.

В исторической справке о работе НИИЛ отмечается, что достигнутые сотрудниками института успехи в лечении, реабилитации и профилактике лепры, связанные с внедрением эффективных препаратов и комбинированной терапии в сочетании с другими медицинскими, социальными и экономическими мерами, позволили резко изменить эпидемиологическую ситуацию в середине 70-х годов XX века. Первичная заболеваемость лепрой стала снижаться до единичных, спорадических случаев и, как следствие, уменьшалось число состоящих на учете больных. В то же время значительно увеличилась средняя продолжительность и улучшилось качество их жизни.

Лепра или проказа, - это хроническое заболевание, вызываемое микобактериями и протекающее с поражением кожи, периферической нервной системы, иногда глаз, верхних дыхательных путей выше гортани, а также кистей и стоп.

Астрахань

Новости
Кокаиновый скандал

Для фигурантов "дела об аргентинском кокаине" запросили от 15 до 19 лет колонии

Для фигурантов "дела об аргентинском кокаине" запросили от 15 до 19 лет колонии

Задолженность россиян по ипотеке выросла на четверть за год

Суд отклонил иск Тинькофф банка к Мегафону на 677 млн руб. из-за цен на смс-рассылки

Пандемия коронавируса

Дума приняла в I чтении законопроект о COVID-сертификатах в общественных местах

Дума приняла в I чтении законопроект о COVID-сертификатах в общественных местах
Пандемия коронавируса

Голикова предложила Думе разрешить посещать церкви без QR-кодов

Голикова предложила Думе разрешить посещать церкви без QR-кодов

Сроки действия сертификатов, выданных в РФ по тесту на антитела, могут измениться

Медики отметили снижение уровня антител через полгода при любой тяжести течения COVID

Пандемия коронавируса

Смертность от COVID в РФ за две недели декабря снизилась почти на 15%

Смертность от COVID в РФ за две недели декабря снизилась почти на 15%

В СПЧ предложили ввести миллиардные штрафы за утечку персональных данных

Пандемия коронавируса

Количество заболевших "омикроном" в РФ возросло до 25 человек

Количество заболевших "омикроном" в РФ возросло до 25 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });