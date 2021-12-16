В Астрахани закроют единственный в России институт по изучению проказы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт по изучению лепры (НИИЛ, Астрахань) будет закрыт с переводом его научной базы и преподавателей в Астраханский медицинский университет, сообщил министр здравоохранения региона Александр Буркин на пресс-конференции в четверг.

"В Астраханской области - природные очаги лепры, холеры и кишечных инфекций. В настоящее время в регионе проживают 84 больных лепрой, из них специальное лечение получают только четверо. После ликвидации (НИИЛ - ИФ) стационарным больным предложат продолжить лечение в Сергиево-Посадском лепрозории и лепрозории на Ставрополье", - сказал Буркин.

Он добавил, что в настоящее время работает комиссия, которая до апреля примет решение о переводе сотрудников института в Астраханский медицинский университет, который забирает научную базу НИИЛ.

По данным НИИЛ, с 2017 по 2019 годы в Астраханской области зарегистрировано десять новых заболевших лепрой, в 2020 году - шесть.

НИИЛ был создан в ноябре 1947 года решением совета министров СССР на базе Астраханского клинического лепрозория. По данным сайта института, выбор Астрахани как места для создания единственного в стране научно-исследовательского института по изучению лепры объяснялся тем, что регион Нижнего Поволжья являлся крупнейшим в стране очагом лепры, на долю которого в разные периоды приходилось от 30 до 60% всех зарегистрированных на ее территории больных лепрой.

В исторической справке о работе НИИЛ отмечается, что достигнутые сотрудниками института успехи в лечении, реабилитации и профилактике лепры, связанные с внедрением эффективных препаратов и комбинированной терапии в сочетании с другими медицинскими, социальными и экономическими мерами, позволили резко изменить эпидемиологическую ситуацию в середине 70-х годов XX века. Первичная заболеваемость лепрой стала снижаться до единичных, спорадических случаев и, как следствие, уменьшалось число состоящих на учете больных. В то же время значительно увеличилась средняя продолжительность и улучшилось качество их жизни.

Лепра или проказа, - это хроническое заболевание, вызываемое микобактериями и протекающее с поражением кожи, периферической нервной системы, иногда глаз, верхних дыхательных путей выше гортани, а также кистей и стоп.