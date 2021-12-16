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ВЦИОМ выяснил, что почти 70% россиян сделали или хотят сделать COVID-прививку

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Более 40% россиян к настоящему времени сделали себе прививку от коронавируса, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, ссылаясь на данные последнего социологического опроса.

"Согласно нашему последнему исследованию, 42% (респондентов - ИФ) заявили о том, что они уже сделали прививку. Надо сказать, что эти цифры соответствуют данным оперативного штаба (по борьбе с коронавирусом - ИФ). Таким образом, социология подтверждает те данные, которые озвучиваются оперативным штабом", - сказал Мамонов, представляя в четверг в Москве результаты социологического исследования ВЦИОМ.

Он отметил, что, согласно опросу, более четверти россиян (27%) собираются сделать прививку. "Таким образом, 69% россиян либо сделали, либо готовы сделать прививку", - сказал Мамонов.

Всероссийский опрос был проведен с конца прошлой по начало текущей недели среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мамонов ВЦИОМ Коронавирус

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