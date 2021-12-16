В МИД РФ раскритиковали планы Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность планами Вильнюса ввести запрет на транзитные грузоперевозки из Белоруссии через территорию Литвы и отметила, что такой шаг может негативно сказаться на социально-экономическом положении Калининградской области.

"С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

"Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации", - отмечается в комментарии.

В нем подчеркивается, что "вышеназванные ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России".

"Призываем партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать всё возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области, в частности, российско-литовского межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении 1993 года и других договоренностей", - подчеркивается в комментарии представителя МИД РФ.

В МИД России также выразили удивление тем, что "Польша без заблаговременного уведомления ужесточила требование о предъявлении ПЦР-тестов на российско-польской границе, сократив срок их действия до 24 часов".

"Понимаем, конечно, сложности эпидемиологической обстановки и необходимости адекватных мер по борьбе с пандемией. Однако считаем, что такого рода шаги, затрагивающие повседневную жизнь многих людей, нужно обсуждать с заинтересованными международными партнерами и предупреждать о них заранее", - говорится в заявлении.

Санкции против Белоруссии

Ранее министерство транспорта и коммуникаций Литвы, чей глава Марюс Скуодис подал в отставку на фоне скандала с транзитом белорусских удобрений через территорию республики, зарегистрировало законопроект о применении экономических и иных санкций в отношении Белоруссии, необходимых для обеспечения национальной безопасности.

В документе правительству и Сейму Литвы предлагается наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию, а также на закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны. По замыслу авторов законопроекта, это также предотвратило бы транзит удобрений "Беларуськалия" через территорию Литвы.

США 9 августа объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", которые вступили в действие 8 декабря. Ожидалось, что в связи с этим прекратится поставка белорусских калийных удобрений через балтийские порты, в том числе через основной перевалочный для "Беларуськалия" порт - Клайпеду. Санкции в отношении "Беларуськалия" ввела также Великобритания, а ЕС - секторальные санкции на поставки части продукции калийной отрасли Белоруссии. В начале декабря в санкционный список США попала также "Белорусская калийная компания", трейдер "Беларуськалия".