В Кремле ждут недружественного настроя к Москве и Минску в 2022 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году России и Белоруссии придется жить в недружественной окружающей обстановке, считает пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он сказал об этом телеканалу RTVI.

"У нас не добавится друзей, и по периметрам наших границ не добавится стабильности и дружелюбности. Пока тенденция к тому, что лишь добавляется конфликтный потенциал, и этот конфликтный потенциал не мы создаем. Ни мы, ни Белоруссия. Это создают наши соседи. Поэтому жить нам в следующем году в недружественной обстановке", - сказал он.

В Кремле считают, что к этому надо быть готовыми, "а главное, быть сильными и уверенными в себе".