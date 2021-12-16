План "Перехват" объявили в Петербурге после ранения полицейского

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полиция ищет подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, которые оказали сопротивление при задержании в Курортном районе Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в четверг.

Около 13:40 на Горском кладбище полицейские пытались задержать мужчину и женщину, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков через тайники-закладки. Однако те оказали активное сопротивление полицейским, применив слезоточивый газ и ранив ножом сотрудника в руку. После этого они скрылись на автомобиле Kia Optima, сообщили в главке.

Сотрудники полиции после оказания медпомощи продолжили службу.

При осмотре места происшествия был обнаружен пакет весом около 250 граммов, предположительно, с синтетическим наркотиком.

Как отмечают в главке, для поимки скрывшихся введен план "Перехват".