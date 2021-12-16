Пытавшийся скрыться водитель Kia сбил двух полицейских в Петербурге

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан водитель, который, пытаясь скрыться, наехал на двоих инспекторов ДПС. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Днем у дома на проспекте Просвещения дорожные полицейские остановили за нарушение ПДД автомобиль Kia Optima под управлением 32-летнего местного жителя.

"В ответ на законные требования водитель оказал неповиновение, отказался предоставлять документы и уехал с места происшествия. При этом, начав движение, нарушитель совершил наезд на двоих инспекторов ДПС", - отмечено в сообщении.

Один из пострадавших полицейских выстрелил по колесам Kia из табельного оружия, что помогло задержать водителя. Пострадавших в результате стрельбы нет, уточняют в главке.

После оказания медпомощи пострадавшие сотрудники продолжили службу.

Материалы проверки по этому инциденту направлены в СКР для принятия процессуального решения.