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В Новосибирске начали тестировать московскую транспортную карту "Тройка"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - На одном из маршрутов наземного транспорта в Новосибирске протестируют московскую транспортную карту "Тройка", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас начинается тестирование системы на одном городском маршруте на 15 транспортных средствах. По итогам пилотного запуска совместно с руководством региона будет принято решение о масштабировании проекта на весь наземный транспорт, а также подключение метро и железнодорожного сообщения", - сказал Ликсутов "Интерфаксу".

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Он добавил, что соглашение с властями Новосибирской области о запуске единой билетной системы на базе карты "Тройка" было подписано осенью 2021 года.

Региону передали 450 "Троек" - в том числе карты, браслеты, жетоны и брелоки. До Нового года планируется направить в Новосибирск еще 3 тыс. карт с уникальным дизайном.

Использовать транспортную карту "Тройка" в Москве начали в 2013 году. Кроме того, "Тройку" используют в ряде других регионов России.

Новосибирск

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