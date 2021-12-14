Со 2 января подорожает проезд в общественном транспорте Москвы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Со 2 января 2022 года в московском общественном транспорте вырастет стоимость проездных билетов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Разовая поездка по "Единому" билету изменится всего на 1 рубль (с 60 рублей до 61 рубля). Также изменится и стоимость билета на 2 поездки – 122 р. (+1 рубль за поездку)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что не изменится стоимость проезда по Face Pay, годичного проездного билета и билета на три месяца на метро МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

Также в департаменте сообщили, что цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 4 рубля, цена абонементов на 30 и 90 дней также поменяется, а стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на 1 рубль.

Кроме того, появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней, а с 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.

"В 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли – у метро на 13%, у наземного транспорта на 15,8%. Поэтому мы вынужденно пересмотрели тарифы на 2022 год", - пояснили в дептрансе.

Также в ведомстве отметили, что в 2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1 300 электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов.