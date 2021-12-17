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Глава банка БКФ задержана по обвинению в даче более 3 млн руб. взятки следователю

Глава банка БКФ задержана по обвинению в даче более 3 млн руб. взятки следователю
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления банка БКФ Ольга Миримская задержана по обвинению в даче взятки следователю Следственного комитета Юрию Носову, следствие просит их ареста.

В суд поступили ходатайства следователя об аресте Миримской и Носова на срок до середины февраля, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина.

В свою очередь адвокат Миримской Александр Чернов рассказал "Интерфаксу", что предпринимательница была задержана накануне.

По его словам, Миримской вменяются деяния 2017 года - "дача взятки в размере 3 млн 250 тыс. рублей следователю подмосковного управления СКР Носову, участвующему в расследовании уголовного дела о похищении ее дочери".

"Она не признает свою вину, считает свое уголовное преследование заказным. Мы убеждены, что бывшие супруги Миримской ввели СКР в заблуждение", - сказал адвокат.

Миримской вменяется ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), по которому предпринимательнице грозит либо штраф, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового. Носов обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана следователю грозит либо крупный штраф, либо колония от 8 до 15 лет.

В 2015 году Миримская вошла в список богатейших женщин России по версии журнала Forbes Women, заняв 22-е место. Ее состояние тогда оценивали в $100 млн.

БКФ СКР Ольга Миримская Басманный суд

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