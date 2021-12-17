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Глава банка БКФ Миримская арестована за взятку следователю

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал председателя правления банка БКФ Ольгу Миримскую по обвинению в даче взятки следователю Следственного комитета Юрию Носову.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Чернов, его подзащитная заключена под стражу до 15 февраля.

Предпринимательница и следователь были задержаны накануне.

По словам адвоката, Миримской вменяются деяния 2017 года, а именно дача взятки в размере 3 млн 250 тыс. рублей следователю подмосковного управления СКР Носову, участвующему в расследовании уголовного дела о похищении ее дочери. В пресс-службе суда сообщили, что Носов также отправлен под стражу до 15 февраля.

Адвокат подчеркнул, что глава банка не признает вину и считает свое уголовное преследование заказным. "Мы убеждены, что бывшие супруги Миримской ввели СКР в заблуждение", - сказал Чернов.

Как ожидается, решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции.

В 2015 году Миримская вошла в список богатейших женщин России по версии журнала Forbes Women, заняв 22-е место. Ее состояние тогда оценивали в $100 млн.

Миримской вменяется ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ей грозит либо штраф, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового. Носов обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана следователю грозит либо крупный штраф, либо колония от 8 до 15 лет.

БКФ Ольга Миримская

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