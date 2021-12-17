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В РАН сообщили о доклинических испытаниях безаналогового российского препарата от COVID

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Начались доклинические испытания отечественного лекарства от COVID-19, аналогов которому не существует в мире, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Один из лучших результатов – разработка, я пока не могу сказать, что создание, потому что сейчас проводится как раз исследование, этого препарата (...). Сейчас (...) проходят доклинические исследования, очень интересные, с положительным результатом. Таких лекарств в мире нет", - сказал Сергеев на онлайн-конференции в Москве.

Он добавил, что при применении лекарства блокируется та поверхность клеток, которая "притягивает к себе вирусы". Таким образом, препарат препятствует взаимодействию вируса с тем рецептором, через который он проникает в клетку.

"Это лекарство, если получится, может быть дальше использовано против других вирусов", - отметил Сергеев.

По его словам, над препаратом работают в Федеральном исследовательском центре биотехнологий в Москве.

РАН

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