Госдума приняла пакет законов о создании компании "Роскадастр"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов по созданию в России публично-правовой компании "Роскадастр", которая объединит функции ряда федеральных государственных бюджетных учреждений и будет предприятием полного цикла по выполнению для государства комплекса геодезических и картографических работ.

Законопроекты (№20316-8 и №20301-8) были внесены в парламент правительством в конце ноября.

Согласно принятому закону, компания создается на базе реорганизации одного или нескольких федеральных государственных учреждений или акционерных обществ, единственным участником которых является РФ. Перечень реорганизуемых юридических лиц будет определен правительством. При этом, согласно пояснительным материалам, компанию планируется создать на базе ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", АО "Роскартография".

Как пояснял ранее при обсуждении законопроекта замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий, в 2008 г. при создании Росреестра было объединено три службы: Роснедвижимость, Росрегистрация и Роскартография. Службы решили объединить, потому что они занимались взаимосвязанными вопросами: кадастровым учетом, регистрацией прав и картографией. При этом реформа на уровне подведомственных организаций Росреестра проведена не была.

"Подведомственные организации наши, несмотря на то, что они тоже занимаются абсолютно взаимосвязанными вопросами, представляют собой разрозненную и громоздкую структуру, поэтому создание публично-правовой компании призвано объединить эти организации в одну для того, чтобы все взаимосвязанные процессы находились в одних руках", - сказал Бутовецкий.

"Мы хотим перенять передовой международный опыт по созданию так называемого предприятия полного цикла, которое будет полностью заниматься от создания государственных топографический карт единой электронной картографической основы, чтобы эта организация являлась оператором информационных систем, на которых работает Росреестр, и при этом могла осуществлять незапрещенную законом в том числе приносящую доход деятельность, то есть мы хотим выстроить полный цикл во всех процессах, которые сегодня связаны с кадастровым учетом, картографией и геодезией", - добавил он.

При этом, по его словам, компания не наделяется какими-то государственными функциями. У Росреестра остаются функции по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, надзорные функции - земельный надзор, геодезический надзор за СРО, мониторинг земель и государственный мониторинг в сфере государственной кадастровой оценки. Кроме того остаются функции по нормативно-правовому регулированию и государственной политике в данных сферах.

Органами управления компании будут являться наблюдательный совет (высший орган управления компании) и правление компании (коллегиальный исполнительный орган управления компании). Гендиректор назначается на должность сроком на пять лет правительством РФ по представлению руководителя Росреестра.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, в нем есть переходные положения.