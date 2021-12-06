В РФ создадут единую цифровую платформу, которая объединит сведения о земле и недвижимости

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В России сведения о земле и недвижимости, включая информацию о правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные будут объединены в одной электронной системе, сообщает в понедельник пресс-служба правительства РФ.

"Создание такого ресурса повысит эффективность использования земель, в том числе за счет сбора данных о доступных для застройки участках, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, ускорит и упростит получение государственных услуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект реализуется в рамках одноименной госпрограммы, которую своим постановлением утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Она станет базовым программным документом в вопросах развития пространственных данных, недвижимости и земельных отношений.

"Пока в этой сфере есть определенные сложности. Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 млн объектов. У более чем 23 млн земельных участков нет установленных границ", - отметил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

По его словам, из-за этого непросто получить достоверную общую картину. Также сложившееся положение дел часто приводит к возникновению споров.

Реализация государственной программы позволит навести порядок в этой сфере. Работу планируется провести в два этапа.

"До 2024 года предполагается создать Единую цифровую платформу пространственных данных, обеспечив ее взаимодействие с 20 регионами. При этом доля услуг по государственному кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость, предоставляемых в электронном виде на портале госуслуг, к этому сроку должна увеличиться до 95%", - говорится в сообщении.

К концу 2030 года интеграция пространственных данных и систем с Единой цифровой платформой пространственных данных должна быть обеспечена уже на территории всех регионов страны, а уровень полноты и качества данных в Едином государственном реестре недвижимости доведен до отметки 95%, отметили в пресс-службе.

Ранее Росреестр разработал и протестировал сервис "Умный кадастр" на основе предобученных нейросетей и алгоритмов пространственного анализа для наполнения ЕГРН. В ведомстве добавили, что сегодня в ЕГРН отсутствует примерно 10% данных об объектах недвижимости. Внедрение сервиса, по оценкам Росреестра, позволит вовлечь в оборот дополнительные земельные участки и внести в ЕГРН сведения о примерно 17 млн объектов недвижимости.

Напомним, что в 2021 году Росреестр приступил к разработке программы "Национальная система пространственных данных" на основании решения правительства о включении новой программы в перечень государственных программ. Госпрограмма направлена на достижение четырех стратегических целей: создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с региональными информационными системами, обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), достижение "цифровой зрелости" ведомства, повышение качества госуслуг и сервисов Росреестра в интересах клиентов.