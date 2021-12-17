Москва потребовала отозвать решение 2008 года о вхождении Украины и Грузии в НАТО

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в НАТО, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что можно обсуждать все "за" и "против", но Москву не устраивает этот факт в принципе: РФ требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Только после отмены этого решения можно будет говорить о каких-то шагах в правильном направлении.

"Готовности к этому со стороны Запада нет. Поэтому мы в своих предложениях, которые сформулированы комплексно, всеобъемлюще поставили перед США, прежде всего, также их союзниками, целый ряд вопросов, требующих срочнейшего решения", - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул, что предложения России о гарантиях безопасности - это не ультиматум Западу, но нельзя недооценивать серьёзность этих предупреждений.

Рябков констатировал, что за последнее время ситуация с безопасностью в Европе, Евроатлантике "сильно ухудшилась".

"Связано это с серией целенаправленных действий США и их союзников по НАТО, которые в обобщенном виде могут быть названы попыткой подрыва безопасности России, попыткой создать вокруг нас враждебную среду. Мы с этим не можем мириться", - сказал дипломат.

Пока реакция США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности не обнадеживает, заключил он.