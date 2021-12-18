Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В МИД РФ сочли неуместными требования США о "неких мероприятиях" на территории

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве считают неуместными требования США и НАТО к России, касающиеся "неких мероприятий" на ее территории, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Говоря о том, готова ли Москва дать какие-то ответные гарантии, такие, например, как гарантии ненападения на Украину или других действий в отношении этой страны замминистра сказал: "Они требуют от нас неких мероприятий на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как по сути, так и по форме такого рода требования".

Замминистра подчеркнул, что требования неуместны, а никаких дополнительных гарантий безопасности от РФ не просят.

В РоссииМосква потребовала отозвать решение 2008 года о вхождении Украины и Грузии в НАТОМосква потребовала отозвать решение 2008 года о вхождении Украины и Грузии в НАТОЧитать подробнее

"Все соответствующие гарантии мы предоставили еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", з подчеркнул Рябков.

Он особо отметил, что Киев "при попустительстве западных покровителей" переворачивает смысл Будапештского меморандума.

"Будапештский меморандум касается гарантий безопасности Украины как неядерного государства по смыслу ДНЯО. И с этой точки зрения все гарантии обеспечены и соблюдены. Но в Будапештском меморандуме нет ни слова ни о госпереворотах на Украине и последующих действиях, ни о возможности, скажем так, называя вещи своими именами, делать вывод частью населения, на тот момент проживавшей в пределах Украины, о том, стоит ли продолжать жить там или нужно вернуться в состав Российской Федерации", - подчеркнул Рябков.

Ранее в Вашингтоне заявляли о концентрации российских войск у границы с Украиной и призывали РФ отвести войска от границы. В Москве в свою очередь неоднократно заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и отвергали обвинения Запада и Украины.

МИД Сергей Рябков США

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки зарегистрировано 27,4 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки зарегистрировано 27,4 тыс. новых случаев COVID-19

В связи с пожаром на заводе "Северная верфь" возбуждено дело

Минобрнауки РФ поддержало девять проектов по производству препаратов от COVID

Минобрнауки РФ поддержало девять проектов по производству препаратов от COVID

Что случилось этой ночью: суббота, 18 декабря

Причиной пожара на "Северной верфи" могло стать нарушение правил пожарной безопасности

Причиной пожара на "Северной верфи" могло стать нарушение правил пожарной безопасности

В Петербурге локализовали пожар на "Северной верфи"

Прокуратура Петербурга начала проверку в связи с пожаром на "Северной верфи"

Пожар на корвете "Проворный" начался в отсутствие активных работ

Реестры иноагентов пополнили АНО "Лилит" и общественное движение "Маяк"

Огонь охватил почти весь строящийся корвет на верфи в Петербурге

Огонь охватил почти весь строящийся корвет на верфи в Петербурге
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });