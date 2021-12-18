В МИД РФ сочли неуместными требования США о "неких мероприятиях" на территории

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве считают неуместными требования США и НАТО к России, касающиеся "неких мероприятий" на ее территории, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Говоря о том, готова ли Москва дать какие-то ответные гарантии, такие, например, как гарантии ненападения на Украину или других действий в отношении этой страны замминистра сказал: "Они требуют от нас неких мероприятий на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как по сути, так и по форме такого рода требования".

Замминистра подчеркнул, что требования неуместны, а никаких дополнительных гарантий безопасности от РФ не просят.

"Все соответствующие гарантии мы предоставили еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", з подчеркнул Рябков.

Он особо отметил, что Киев "при попустительстве западных покровителей" переворачивает смысл Будапештского меморандума.

"Будапештский меморандум касается гарантий безопасности Украины как неядерного государства по смыслу ДНЯО. И с этой точки зрения все гарантии обеспечены и соблюдены. Но в Будапештском меморандуме нет ни слова ни о госпереворотах на Украине и последующих действиях, ни о возможности, скажем так, называя вещи своими именами, делать вывод частью населения, на тот момент проживавшей в пределах Украины, о том, стоит ли продолжать жить там или нужно вернуться в состав Российской Федерации", - подчеркнул Рябков.

Ранее в Вашингтоне заявляли о концентрации российских войск у границы с Украиной и призывали РФ отвести войска от границы. В Москве в свою очередь неоднократно заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и отвергали обвинения Запада и Украины.