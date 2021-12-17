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Госдума приняла закон об отсрочке обязательств туроператоров перед туристами

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон об отсрочке до конца 2022 года обязательств туроператоров за несостоявшиеся туры. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

Речь идет о турах, которые были куплены до 31 марта 2020 года и впоследствии отменены из-за пандемии. Таким образом, туроператорам дали отсрочку по возврату за них денег до конца следующего года. Но отсрочка продляется только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).

В Ростуризме отметили, что действующая в этом году отсрочка обязательств позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. За это время долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей. По оценке ведомства, эта мера поддержки отрасли стала самой действенной, так как позволила туроператорам возобновить работу и исполнять обязательства перед туристами.

Из-за закрытия границ в марте 2020 года в поездки не смогли отправиться порядка 1,3 млн российских туристов. В июне 2020 года правительство приняло постановление № 1073 об особом порядке возврата денег за отмененные туры, срок его действия истекает 31 декабря.

Ростуризм

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