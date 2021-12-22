Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Туроператорам поручат сформировать реестр возвратов по "ковидным" турам

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ростуризм совместно с профильным комитетом Госдумы будут контролировать выполнение обязательств туроператоров по отмененным из-за пандемии турам и обяжет компании сформировать реестр возвратов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

В РоссииГосдума приняла закон об отсрочке обязательств туроператоров перед туристамиЧитать подробнее

"Ростуризм поручит туроператорам сформировать реестр возвратов и ежемесячно предоставлять его в ведомство. Совместно с отраслевыми объединениями Ростуризм будет публиковать информацию о сокращении обязательств на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Госдума 17 декабря приняла закон об отсрочке обязательств туроператоров за несостоявшиеся туры, которые были отменены из-за пандемии, до конца 2022 года. Речь идет о турах, купленных до 31 марта 2020 года. При этом отсрочка продлевается только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).

Действующая в этом году отсрочка обязательств позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. За это время долг 2020 года перед туристами сократился в шесть раз, с 44 до 7 млрд рублей.

Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек из 1,3 млн человек, купивших туры. При этом около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами.

Ростуризм

Новости по теме

Новости

Росстат отметил превышение прогноза ЦБ по годовой инфляции

Суд продлил задержание ректора Самарского экономического университета

Житель Чечни осужден на пять лет за попытку вступить в НВФ в Сирии

В Думе смену посла РФ в Белоруссии связали с предстоящими решениями по интеграции

Ректора "Шанинки" переводят из СИЗО в гражданскую больницу для обследования

Ректора "Шанинки" переводят из СИЗО в гражданскую больницу для обследования

Источник сообщил о скором назначении Грызлова послом в Минск

Источник сообщил о скором назначении Грызлова послом в Минск

В Совфеде предложили запретить дискриминирующий людей искусственный интеллект

В Совфеде предложили запретить дискриминирующий людей искусственный интеллект

"Ростех" опроверг утверждения США о нарушении Россией норм ВТО

Кокаиновый скандал

Оглашение приговора по "делу об аргентинском кокаине" перенесено на январь

Оглашение приговора по "делу об аргентинском кокаине" перенесено на январь

S7 выполнила первый в России рейс с использованием биотоплива

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });