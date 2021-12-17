"Открытие" подтвердило готовность к мировому соглашению по 289-миллиардному спору

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В банке "ФК Открытие" "Интерфаксу" подтвердили, что организация и ее экс-президент Рубен Аганбегян подали заявление об утверждении мирового соглашения в рамках дела о взыскании 289,5 млрд рублей убытков с бывших контролеров банка.

Суд еще не определил дату, когда начнет рассматривать это заявление, отметили в пресс-службе банка.

Ранее информация о подаче заявления появилась в картотеке арбитражных дел.

Адвокат Евгений Бранецкий, представляющий в суде интересы Аганбегяна, не стал комментировать соглашение до его утверждения.

Законодательство предусматривает право Банка России потребовать через суд возмещения убытков, причиненных топ-менеджерами и акционерами санируемых банков. Под такими убытками понимаются расходы, понесенные регулятором на санацию.

Арбитражный суд Москвы 18 сентября 2020 года удовлетворил иск ЦБ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров "Открытия" 289,5 млрд рублей. В 2021 году Арбитражный суд Московского округа и Верховный суд России оставили это решение в силе.

Ответчиками по иску ЦБ и "Открытия", кроме Аганбегяна, являются основатель банка Вадим Беляев, бывшие топ-менеджеры Евгений Данкевич, Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО "Открытие холдинг" (контролировало 53,84% голосующих акций банка "Открытие").

Аганбегян работал в группе "Открытие" с 2012 года, в 2017 году, на момент санации банка он занимал должность президента банка и члена совета директоров "Открытие холдинга".

В январе 2018 года Аганбегян занял должность советника гендиректора компании "ВЭБ капитал", а в 2019 году - советника гендиректора АО "ИнфраВЭБ". В 2020 году он возглавил инфраструктурное совместное предприятие с участием ВЭБа и миноритарной долей Аркадия Ротенберга - АО "Группа компаний Нацпроектстрой".