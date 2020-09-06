"Траст" и "Открытие" подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Банки "Траст" и "Открытие" в конце августа подали в суд Нью-Йорка иск к бывшему бенефициару Вадиму Беляеву, следует из материалов Верховного суда штата Нью-Йорк.

Предметом гражданского иска является "взыскание активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате мошеннических действий и неправомерного доведения до краха одного из крупнейших частных коммерческих банков в России", отмечается в материалах. Первым на это дело обратил внимание Forbes.

"Руководство банков "Открытие" и "Траст" неоднократно официально заявляло, что сделает все возможное, чтобы вернуть средства, незаконно выведенные прежними собственниками. И мы последовательно решаем эту задачу, отстаивая свои законные интересы", - сообщили "Интерфаксу" в "Открытии".

Беляев, по мнению "Траста", своими действиями нанес ему и банку "Открытие" значительный ущерб. "Наша задача - вернуть максимально возможную сумму выведенных средств. Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора", - передала слова президента-председателя правления "Траста" Александра Соколова пресс-служба банка.

Беляев, сейчас проживающий в Нью-Йорке, пользуется фамилией Вольфсон (фамилия его отца), отмечают истцы. По мнению банков, его действия причинили им ущерб на сумму свыше 100 млрд рублей.

Банки "Открытие" и "Траст" выяснили, что группа "Открытие" состояла из официального контура и более 150 формально несвязанных компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских виргинских островах. Банки уверяют, что все эти компании управлялись приближенными к Беляеву и его партнерам сотрудниками группы и использовались для вывода активов.

Бенефициарами "Открытие холдинга" являются Вадим Беляев (23,7%), а также ВТБ (10%), совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун (около 12%), экс-гендиректор компании "Открытие брокер" Александр Бухарин (около 20%), а также экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян (8%). Еще доля в 10% принадлежит кипрской компании Velinio Holdings, собственниками которой выступали бывшие топ-менеджеры банка "Открытие".

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", "Траст" входил в эту группу. На его базе сейчас создан Банк непрофильных активов.