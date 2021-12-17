В Кремле констатировали, что Путин и Байден друзьями не стали

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя назвать друзьями, но их общение носит взаимоуважительный и деловой характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В интервью каналу RTVI представитель Кремля, комментируя тон общения между лидерами, напомнил, что они встречались лично, еще когда Путин был премьер-министром.

"Одно дело говорить уважительно, по-другому, собственно лидеры великих государств и не могут говорить. Другое дело сильно не соглашаться в чем-то друг с другом. Здесь, конечно, к сожалению, можно констатировать очень серьезные расхождения в концептуальных подходах по чрезвычайно важным вопросам", - заявил Песков.

Он отметил, что в их числе "красные линии" для России и ее национальные интересы. "Байден же говорил о своей неготовности признавать "красные линии". Но при этом все равно атмосфера очень деловитая и уважительная", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, нельзя сказать, что разногласий между РФ и США стало больше. "Их (разногласия) просто зафиксировали в том объеме, в котором они уже были", - добавил он.