Путин и Байден в ходе беседы не согласовали форматы обсуждения темы "красных линий"

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Форматы обсуждения темы гарантий безопасности и неприемлемых для России "красных линий" не были согласованы в ходе беседы лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Форматы для дальнейшего обсуждения важнейшей темы гарантий безопасности и неприемлемых для России "красных линий" не согласованы в ходе вчерашнего контакта президентов", - сказал собеседник агентства.

"Мы заметили, конечно, что администрация США в последнее время активно практикует работу в разных форматах со своими союзниками, но это не повод говорить о том, что и мы, именно в этих форматах продолжим такую работу. Обсуждение этой темы в ходе вчерашнего разговора носило сугубо пристрелочный характер", - отметил он.

Ранее в среду Байден заявил, что рассчитывает, что к 10 декабря сможет сообщить о дальнейших контактах США с Россией на высоком уровне.

По его словам, во встречах с представителями властей РФ также примут участие некоторые страны-члены НАТО.

"Минимум четыре наших крупных союзника по НАТО будут участвовать в обсуждении с Россией ее опасений, связанных c альянсом... Это позволит снизить напряженность на восточном фланге", - заявил Байден.

Накануне в Белом доме сообщили, что Байден не пошел на уступки во время разговора с Путиным по вопросу о расширении НАТО на восток. При этом в администрации США указали, что готовы обсуждать с РФ темы, вызывающие беспокойство.

В свою очередь Кремль сообщал, что Путин в разговоре со своим американским коллегой заявил о серьезной заинтересованности России в твердых, юридически обязывающих гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток.