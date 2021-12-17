В аэропорту Нижнего Новгорода задерживается рейс в Петербург из-за неисправности самолета

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса в аэропорту Нижнего Новгорода.

"По предварительным данным, вылет рейса FV 6108 авиакомпании "Россия" по маршруту Нижний Новгород - Санкт-Петербург в 19 часов 20 минут задерживается на пять часов, в связи с неисправностью воздушного судна", - сообщает Приволжская транспортная прокуратура в пятницу.

На рейс зарегистрировано 92 пассажира. Жалобы не поступали, услуги пассажирам предоставляются.

На место выехал помощник Нижегородского транспортного прокурора.