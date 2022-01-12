Авиарейс Владивосток - Москва отменили из-за неисправности самолета

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Авиарейс SU-1701 Владивосток - Шереметьево в среду отменен по технической причине.

"Рейс отменен по причине технической неисправности судна", - сообщил "Интерфаксу" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Согласно данным информационного табло аэропорта Владивосток, по расписанию самолет должен был вылететь в 9:20 (2:20 мск), затем вылет перенесли на час. Сейчас на табло сообщается, что рейс отменен.

В свою очередь, представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил "Интерфаксу", что рейс запланировано выполнить в четверг.

"Вылет запланирован на 13 января. Пассажиров разместят в гостиницах", - сказал собеседник агентства.

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" должен был выполнить самолет Boeing 777-300ER.

Один из пассажиров рейса сообщил "Интерфаксу", что в зоне посадки вылета ожидают около 400 человек. Пока они не получили информации о вылете.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием авиакомпании.