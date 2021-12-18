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Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан после нескольких лет розыска

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Задержан бывший заместитель председателя Совета министров Крыма, бывший сити-менеджера Судака Владимир Серов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Серов несколько лет назад стал фигурантом уголовного дела о посредничестве в получении взятки Его задержали в Краснодарском крае и перевезли в Ростов-на-Дону.

Официальным подтверждением информации "Интерфакс" пока не располагает.

Серов длительное время работал мэром Судака, когда Крымский полуостров находился под юрисдикцией Украины. После вхождения региона в состав РФ стал сити-менеджером курорта. Был назначен зампредом крымского правительства в июле 2017 года, курировал сферы энергетики, ЖКХ и транспорта. Серов уволился в конце марта 2018 года. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил тогда, что "есть вопросы в части эффективности" работы чиновника.

В апреле 2019 года Аксенов заявил, что Серов стал фигурантом уголовного дела и находится в розыске. Претензии к экс-чиновнику касались его деятельностью на посту главы администрации Судака.

Со ссылкой на источник сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера возбуждено по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве). Официальной информации о претензиях правоохранительных органов к Серову не было.

Крым Судак Владимир Серов

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