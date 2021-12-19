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Восстановлено энергоснабжение всех обесточенных районов Якутии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Восстановлено энергоснабжение во всех пяти районах Якутии, где более 78 тыс. человек накануне остались без света из-за отключения линии электропередачи.

Как отмечает пресс-служба главы и правительства региона, энергетики работали при сильном снеге, мороз опускался до минус 50 градусов.

Из-за аварии на линии электропередачи электроэнергию отключали в Чурапчинском, Усть-Майском, Амгинском, Таттинском, Томпонском районах. Всего под отключение попали 83 населенных пункта, где проживают 78,2 тыс. человек, в том числе 24,5 тыс. детей. Причиной аварии стало натяжение провода и касание изоляции на опорах 221 и 222 в 51 км от села Майя.

В населенных пунктах ввели в работу дизельные электростанции. Резервные источники питания работали и на объектах теплоснабжения. В воскресенье днем энергетики устранили аварию и начали восстанавливать подачу электричества по постоянной схеме.

Якутия

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