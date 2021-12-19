Почти 80 тысяч человек в Якутии остались без света в результате энергоаварии

Вид на поселок в Якутии (архивное фото) Фото: Максим Авдеев/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Более 78 тысяч человек в пяти районах Якутии остались без света из-за произошедшей в ночь на воскресенье аварии, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский, Томпонский районы. Без света остались 83 населенных пункта, свыше 17 тысяч жилых домов, более 78 тысяч жителей. Протяженность линии составляет 120 км", - говорится в сообщении.

Ранее Минэнерго РФ сообщало, что из-за отключения линии электропередачи без света остались около 42 тысяч жителей Якутии.

Энергетики установили причину аварии, на одной из опор линии электропередачи "Майя-Чурапча" произошло натяжение провода и касание изоляции.

Первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников заявлял, что все пять районов, попавшие под отключение, обеспечены резервными источниками питания, однако, по его словам "в нескольких населенных пунктах Амгинского и Чурапчинского районов они не обеспечивают полную нагрузку".

По данным местных властей, все социальные объекты работают в штатном режиме.