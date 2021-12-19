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В РФПИ допустили, что первые бесплатные поставки "Спутника Лайт" пойдут в Африку

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия может организовать первые безвозмездные поставки однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в страны Африки, борющиеся с эпидемией штамма "омикрон".

Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России выпущен достаточный объем "Спутника Лайт", и она готова "поделиться" препаратом со странами, которые хотели бы использовать его для бустерной вакцинации.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

РФПИ Спутник V Sputnik V

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