Путин заявил, что "Спутник V" лучше других вакцин защищает от "омикрона"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V", судя по всему, лучше действует против штамма "омикрон" по сравнению с другими препаратами, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин.

"Кстати говоря, наш "Спутник V"... работает хорошо, и порою даже эффективнее в борьбе с "омикроном", чем другие, - сказал он. - В течение нескольких ближайших дней специалисты дадут этому окончательную оценку".

Путин предложил другим странам, в том числе европейским, российские вакцины для бустерной вакцинации. Он отметил, что европейские страны с развитой системой здравоохранения сейчас работают напряженно для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Тем не менее, пока им сложно это сделать, в том числе и потому, как говорят специалисты, что вот этот штамм "омикрон" быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня, - сказал он. - "Поэтому и требования к ревакцинации повышаются".

Он сообщил, что 17 декабря обсуждал с вице-премьером Татьяной Голиковой объемы производства российских вакцин.

"У нас есть реально наработки, есть объемы, которые наработаны сегодня в России, и мы можем предложить их для бустерной вакцинации. И второе, поговорю еще на этот счет с председателем правительства, нужно предлагать, может быть, в те страны, которые не могут себе позволить пока приобретение вакцин, на безвозмездной основе", - сказал президент.

Владимир Путин привился от коронавируса весной. Сначала не сообщалось, какую из трех российских вакцин он выбрал. 30 июня президент сказал, что считает все три вакцины хорошими, но он использовал препарат "Спутник V", глядя на пример знакомых.

В ноябре Путин сообщил, что сделал еще одну прививку, а заодно принял участие в испытаниях назальной вакцины "Спутник V".